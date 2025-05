"El cardenal Prevost es una persona muy sencilla y muy consciente de su responsabilidad y ciertamente ha citado a Chiclayo en su discurso. Dato curioso: no ha citado a los Estados Unidos. Ha citado a Chiclayo, al Perú. Yo tengo la sensación de que uno de los primeros viajes del nuevo papa, si es que no es el primero va a ser al Perú. No me queda ninguna duda", manifestó en entrevista con RPP.