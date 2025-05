La respuesta es no. Actualmente, Yape no permite borrar manualmente el historial de movimientos. Sin embargo, existe una función automática: las transferencias realizadas desaparecen de tu vista en la aplicación tras 90 días. Es decir, el historial no es visible en la app después de ese tiempo, aunque la información puede permanecer en los sistemas internos del banco por motivos de seguridad y auditoría.