Policía enfrenta a la institución tras negarse a poner papeletas a conductores de bajos recursos

Un Policía se convirtió en viral a través de Instagram debido a su poderoso mensaje, donde deja en claro que se negaba a poner multas a conductores de bajos recursos en medio de la pandemia por coronavirus; sin embargo, su publicación trajo una serie de problemas que actualmente enfrenta.

Se trata del cabo Aléxis Borquez de Chile, quien a través de su cuenta oficial de Instagram dejó en claro que no estaba dispuesto a “sacarle multas a gente que trabaja honradamente”, lo que, según sus abogados, le habría traído consecuencias por lo que recurrieron a la Corte.

Policía denuncia acoso de Institución tras post en las redes

La situación al interior de Carabineros en La Serena está generando controversia mundial debido a que el pasado lunes 29 de junio fue ingresado a la Corte de Apelaciones un recurso de amparo en favor del cabo primero de la primera Comisaria, Alexis Borquez Núñez.

El abogado del oficial recalcó que tomaron dicha decisión debido a los "constantes hostigamientos y persecución" que estaría viviendo el efectivo en el ejercicio de sus funciones debido a que "se negó a sacarle una cantidad determinada de partes a los colectiveros que le está exigiendo un superior".

Publicación del policía en Instagram

El cabo escribió en su cuenta de Instagram el pasado 27 de mayo “15 años efectivos siendo paco y de verdad me creo el mejor. Me paro cara a cara con cualquiera, no le tengo miedo a los jefes, ni algún político, ni a los delincuentes, ni a nadie!!! No me manden a sacarle multas a gente que trabaja honradamente porque no lo haré, menos en estos tiempos en que tanto cuesta llevar el pan para la casa”.

La publicación en las redes sociales llego hasta la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) “comenzó a investigar sin tener una orden de un tribunal, y segundo, se metieron a la vida privada de esta persona, porque cualquiera es libre de expresar lo quiera. Porque un carabinero es una persona y se les deben respetar sus derechos humanos como a cualquier persona”, afirmo el cabo Borquez.

La Asociación de Nacional de Ex Carabineros y al Sindicato Chile Te Cuida, puso a disposición del cabo un abogado para su defensa. Néstor Tobar, indico que la denuncia va dirigida a la Dipolcar, “que hace bastante tiempo viene haciendo cosas que no corresponden”.