Resveratrol: el elixir más buscado para detener los primeros signos de envejecimiento en la piel

Reconocido como el “elixir de la juventud” , este ingrediente multiplica las defensas naturales de la piel , mejora su textura y activa los procesos de regeneración celular, logrando resultados visibles sin recurrir a tratamientos invasivos.

El resveratrol se ha convertido en uno de los antioxidantes más estudiados por su capacidad de activar las defensas naturales de la piel.

El resveratrol se ha convertido en uno de los antioxidantes más estudiados por su capacidad de activar las defensas naturales de la piel.

Prevenir antes que corregir. Esa es una de las medidas más inteligentes cuando se trata del cuidado de la piel ante el paso de la edad. Y si hay un ingrediente que ha captado la atención de la dermatología moderna por su notable capacidad protectora y restauradora, ese es el resveratrol. Conocido como el “elixir de la juventud”, este poderoso antioxidante, derivado principalmente de la uva, se ha convertido en uno de los activos más recomendados para quienes comienzan a notar señales sutiles pero importantes en su piel: líneas finas, pérdida de luminosidad o firmeza. ¿La buena noticia? Hoy contamos con formulaciones precisas que permiten incorporarlo de forma eficaz desde casa, como parte de una rutina especializada.

De acuerdo a Dr. Mariano Jaramillo, especialista aliado de Yanbal, el resveratrol se ha convertido en uno de los antioxidantes más estudiados por su capacidad de activar las defensas naturales de la piel contra el envejecimiento. Desde el enfoque clínico, sobresale por su habilidad para neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que dañan las células y aceleran su envejecimiento. Pero su acción va mucho más allá del escudo antioxidante: estimula la producción natural de colágeno, mejora visiblemente la textura del rostro y activa proteínas clave para conservar firmeza, elasticidad y vitalidad. Por todo esto, es un aliado ideal para quienes buscan resultados visibles sin recurrir a tratamientos invasivos

“Desde mi experiencia, más que recomendar su uso únicamente en la noche, siempre destaco que durante el día también es muy beneficioso gracias a su potente acción antioxidante. Sin embargo, en la rutina nocturna cobra un papel especial: es en ese momento cuando el resveratrol ayuda a reparar el daño oxidativo acumulado durante el día y estimula los mecanismos de defensa de la piel, procesos que se potencian naturalmente en el ciclo nocturno de regeneración celular. Por eso insisto en que lo mejor es incorporarlo tanto en la rutina de día como en la de noche. Durante la mañana, acompañado siempre de protector solar, y por la noche, aprovechando al máximo su capacidad de renovación”, manifiesta el especialista.

Una manera efectiva de integrarlo en el cuidado diario es a través de sistemas diseñados específicamente para abordar los primeros signos de la edad. En ese sentido, existe una líneade cuidado de la piel de la famosa marca, combina el resveratrol con extracto de uva peruana y llantén, ingredientes que actúan en sinergia para fortalecer las defensas naturales de la piel. Esta rutina integral incluye un limpiador suave que purifica sin resecar, una crema de día que hidrata y protege frente al sol y la luz azul, una crema de noche que repara intensamente mientras duermes y una crema de ojos que atenúa bolsas, ojeras y líneas finas. Una propuesta completa que responde a lo que siempre recomiendo como especialista: rutinas sostenibles, bien formuladas y pensadas para las necesidades reales de la piel.