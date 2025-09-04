Wapa.pe
Giorgio Armani, el influyente ‘Rey Giorgio’ de la moda, falleció a los 91 años en Milán, dejando un legado que revolucionó la industria.

    Muere Giorgio Armani a los 91 años
    El mundo de la moda despide a uno de sus íconos más grandes. Giorgio Armani, conocido como el ‘Rey Giorgio’, falleció a los 91 años en Milán, dejando un legado que transformó la industria para siempre. Creador de un estilo sobrio y elegante, el diseñador italiano fue referente mundial de innovación y visión empresarial.

    Muere Giorgio Armani, el eterno ‘Rey Giorgio’, a los 91 años

    El mundo de la moda está de luto. Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes del último siglo, falleció a los 91 años en Milán. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani, que lo definió como su “creador, fundador y motor incansable”.

    “Giorgio Armani ha fallecido en paz, rodeado de sus seres queridos, después de haber trabajado hasta sus últimos días. Fue un precursor, extendiendo su visión de la moda a todos los aspectos de la vida”, señaló el comunicado oficial difundido tras su partida.

    ¿Cómo vivió Armani sus últimos días?

    Semanas atrás, el modista había sido hospitalizado por una infección pulmonar, lo que lo obligó a reposar en su villa de Milán. Aquella situación lo dejó fuera del desfile masculino de alta costura de su firma en junio, un hecho inusual para quien jamás se alejó de sus talleres.

    Conocido universalmente como el ‘Rey Giorgio’, Armani transformó la moda con su apuesta por la sobriedad y la elegancia atemporal, siempre colocando a la mujer y su libertad en el centro de su visión creativa. Para muchos, fue la última gran leyenda de la industria.

    En vida, recordó en una entrevista a Telva la influencia decisiva de su madre: “Mi madre fue quien me lo mostró todo acerca de la elegancia y, a pesar de que éramos una familia con poco dinero, se aseguró de que mis hermanos y yo fuéramos siempre bien vestidos”.

    Más allá de su genialidad como creador, Armani consolidó un imperio empresarial valorado en 2.300 millones de euros al año. Con cinco décadas de historia, la compañía aseguró que mantendrá su independencia y que tanto la familia como los empleados se encargarán de preservar su legado.

    Adiós a Giorgio Armani: muere el legendario diseñador italiano a los 91 años
