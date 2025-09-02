Mario Hart y Korina Rivadeneira sorprendieron a todos al celebrar a lo grande el quinto cumpleaños de su hija Lara. La fiesta, compartida en redes sociales, destacó por su temática tropical inspirada en Stitch y un ambiente lleno de color y diversión. La familia brilló con looks estilo hawaiano: Korina deslumbró con un outfit veraniego y Mario lució fresco y casual, mientras Lara se robaba todas las miradas con su adorable atuendo. Conozcamos todos los detalles de esta celebración llena de estilo y alegría.

Mario Hart y Korina celebraron a lo grande el cumpleaños de Lara

Con temática Hawai, la familia Hart Rivadeneira no solo sorprendió con una gran fiesta tropical, sino también con sus looks que reflejaron el espíritu veraniego. Colores alegres, prendas frescas y detalles llamativos marcaron la celebración, donde cada miembro se mantuvo fiel a su estilo sin perder el hilo de la temática. La decoración, llena de flores, palmeras y elementos de Stitch, se complementó perfectamente con los outfits, logrando una armonía total entre ambiente y vestimenta.

Korina dejó de lado su estilo glamuroso y optó por un polo ceñido color palo rojo, short tipo chavo y botines beige, con una rosa en el cabello como toque tropical. Mario se mantuvo fiel a su estilo total black, sumando una camisa floral que reforzó el tema. Lara replicó a Lilo y Marito destacó con un conjunto floral, elevando el estilo hawaiano de la fiesta familiar.

Tendencia tropical: colores y diseños que evocan el estilo

La tendencia tropical llega con fuerza esta temporada, marcando presencia en pasarelas y calles con colores vibrantes y diseños que evocan el estilo paradisíaco. Tonos como el verde esmeralda, el turquesa, el fucsia y el amarillo sol se combinan en estampados de hojas, flores exóticas y frutas, creando looks frescos y llenos de energía. Esta tendencia no solo se limita a la ropa, sino que se extiende a accesorios, calzado y hasta maquillaje, permitiendo una interpretación completa del espíritu tropical.