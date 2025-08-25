Dorita Orbegoso celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos, derrochando estilo y glamour con un vestido ultra veraniego que se suma a la tendencia de los looks que dejan poco a la imaginación. Fiel a su esencia fashionista, la modelo encendió todas las miradas, pero no solo por su outfit. A través de sus redes sociales mostró un detalle inesperado: un lujoso anillo de Jerson Reyes, su expareja, que desató rumores de una reconciliación.

En su cumpleaños, Dorita Orbegoso no solo sorprendió con un look de impacto, sino también con el detalle beauty que acompañó la joya más comentada de la noche: su manicura. La modelo apostó por la clásica french manicure, reinventada en clave glam, una tendencia que arrasa en 2025 por su elegancia minimalista y versatilidad. Sus uñas, perfectamente pulidas y con acabado glossy, resaltaron el brillo del anillo que presumió en redes. Esta elección confirma que, cuando se trata de estilo, Dorita cuida cada detalle para lograr un resultado sofisticado y totalmente chic.