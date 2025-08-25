Wapa.pe
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Dorita Orbegoso celebra su cumpleaños luciendo atractivo vestido y presume lujoso anillo de ¿compromiso?

Dorita Orbegoso celebró su cumpleaños con un vestido de infarto y sorprendió al lucir un lujoso anillo de Jerson Reyes, desatando rumores de reconciliación.

    Dorita Orbegoso celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos, derrochando estilo y glamour con un vestido ultra veraniego que se suma a la tendencia de los looks que dejan poco a la imaginación. Fiel a su esencia fashionista, la modelo encendió todas las miradas, pero no solo por su outfit. A través de sus redes sociales mostró un detalle inesperado: un lujoso anillo de Jerson Reyes, su expareja, que desató rumores de una reconciliación.

    LEER MÁS: Claudia Díaz impone elegancia con lujosa cartera Dior de más de 15 mil soles

    Dorita Orbegoso deslumbra en su cumpleaños con un look veraniego

    TAMBIÉN LEER: Mafer Neyra causa furor al aparecer en redes con un look de novia digno de la realeza

    Su gran anillo, acompañado de una manicura francesa glam en tendencia

    En su cumpleaños, Dorita Orbegoso no solo sorprendió con un look de impacto, sino también con el detalle beauty que acompañó la joya más comentada de la noche: su manicura. La modelo apostó por la clásica french manicure, reinventada en clave glam, una tendencia que arrasa en 2025 por su elegancia minimalista y versatilidad. Sus uñas, perfectamente pulidas y con acabado glossy, resaltaron el brillo del anillo que presumió en redes. Esta elección confirma que, cuando se trata de estilo, Dorita cuida cada detalle para lograr un resultado sofisticado y totalmente chic.

