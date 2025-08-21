Cinco errores que hacen que el color de tu cabello pierda vida demasiado pronto

Cuidar el color no requiere esfuerzos extremos ni fórmulas mágicas. Requiere información clara, productos adecuados y decisiones simples que, sumadas, permiten que el color no solo dure más, sino que se vea bien todo el tiempo.

Tras un cambio de look, el color suele lucir impecable en los primeros días. Sin embargo, muchas personas notan que al poco tiempo el tono empieza a verse apagado, pierde brillo o cambia su matiz. En realidad, el problema suele estar menos en el tinte y más en lo que se hace después.

Para Juliana Gutiérrez de la Cuadra, consultora en imagen personal y docente especializada en colorimetría, el problema comienza cuando se deja de lado el cuidado posterior. “El cabello es nuestro marco más expresivo. Un buen color puede realzar el rostro, pero si no hay una rutina adecuada, ese efecto se pierde fácilmente”, explica. Según la especialista, conocer los tonos que armonizan con cada persona es importante, pero lo fundamental es cómo se conservan.

Cinco prácticas que impactan negativamente en el color del cabello

Usar shampoo genérico o productos que no están diseñados para cabello teñido, ya que muchos contienen ingredientes que arrastran los pigmentos desde el primer lavado.

Lavar el cabello todos los días, lo que acelera el desgaste del color y reduce su intensidad.

Aplicar calor sin protección, porque planchas y secadoras sin sérum protector dañan la hebra y alteran el tono.

No mantener una rutina de cuidado post-coloración, ya que el resultado obtenido en el salón solo perdura si se continúa en casa.

Exponer el cabello de forma constante al sol, la humedad o la fricción sin ninguna barrera protectora, factores ambientales que también deterioran el color.

Para responder a estas necesidades, L’Oréal Professionnel desarrolló la línea Vitamino Color Spectrum, pensada para prolongar la duración del color sin descuidar la salud del cabello.

Cinco prácticas que sí funcionan