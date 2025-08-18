Wapa.pe
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Mascarilla capilar: 5 errores frecuentes que hacen que tu tratamiento pierda todo efecto

Aprende a usar correctamente tu mascarilla capilar y evita los errores que reducen la eficacia de tu producto de belleza favorito.

    Mascarilla capilar: errores frecuentes | Composición Wapa | Freepik
    Cuidar nuestro cabello requiere atención y los productos adecuados, y la mascarilla capilar es uno de los aliados más efectivos dentro del cuidado de cabello. Sin embargo, muchas veces no logramos los resultados deseados porque cometemos errores al aplicarla, lo que reduce la eficacia de este producto de belleza. Para sacar el máximo provecho de tu tratamiento y lucir un cabello sano, brillante y nutrido, te invitamos a descubrir los 5 errores más comunes que casi todos cometemos al usar la mascarilla.

    1. Exceso de agua
    Después del lavado, es fundamental retirar la mayor cantidad de agua posible del cabello, escurriéndolo y enjuagándolo bien. Si la fibra capilar permanece demasiado húmeda, no absorberá correctamente los nutrientes y activos reparadores presentes en la mascarilla, lo que reduce significativamente la eficacia del tratamiento.

    2. Distribución irregular
    Al aplicar la mascarilla, es clave que se distribuya de manera uniforme por todo el cabello. Primero, usa los dedos para desenredar y esparcir el producto de forma homogénea. Luego, complementa con un cepillo de púas separadas y, finalmente, con un peine de púas medias o finas para asegurar que cada hebra reciba el tratamiento. La idea es que el cabello quede completamente saturado y que la mascarilla actúe de manera equilibrada en toda la melena.

    3. Aplicar en la raíz
    La mascarilla capilar debe aplicarse desde la altura de las orejas hasta las puntas. Evita extenderla sobre las raíces, ya que esto solo provoca que el cabello se ensucie antes de tiempo y no aporta ningún beneficio extra al cuero cabelludo ni a la fibra capilar.

    4. Dejarla actuar demasiado tiempo
    No es necesario mantener la mascarilla durante horas; el cabello no absorbe más nutrientes por prolongar su tiempo de acción. Lo ideal es seguir siempre las indicaciones del fabricante, ya que cada producto tiene un tiempo de exposición óptimo que garantiza su máxima eficacia sin desperdiciar activos.

    5. Envolver el pelo en una toalla
    Cubrir el cabello con una toalla tras aplicar la mascarilla no potencia su efecto, sino que gran parte del producto se queda absorbido en la tela. Para una mejor resultado, aplica la mascarilla sobre el cabello limpio y bien escurrido, envuelve con papel film o un gorro de ducha de plástico y solo entonces cubre con una toalla para crear calor, lo que facilita que los activos lleguen a la fibra capilar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

