Gamille Ode , hija de Mariella Zanetti, reaparece en redes tras polémica entre sus padres y sorprende con osado cambio de look que realza su belleza.

La hija de Mariella Zanetti, Gamille Ode, impactó en redes al despedirse de su larga melena y apostar por el corte bob, el estilo que marca tendencia este 2025. Con un aire fresco y sofisticado, no solo renovó su look, sino que también mimó su cabello con un tratamiento que le aportó hidratación y brillo. El resultado fue un acabado elegante y chic que encantó a sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos y elogios por su nueva etapa.

Gamille Ode sorprende con radical cambio de look en tendencia

Gamille Ode se suma a la tendencia del cabello short con un look que está marcando furor: el corte bob con estilo mariposa. Este diseño, que combina capas sutiles y movimiento natural, aporta volumen y frescura al rostro, logrando un efecto juvenil y sofisticado. El bob mariposa es uno de los más pedidos en salones de belleza, ya que estiliza las facciones y resalta la textura del cabello. Con esta elección, Gamille no solo se alinea con lo más trendy del 2025, sino que también refleja una nueva etapa personal llena de seguridad y estilo propio.

Bótox capilar: qué es y cómo aplicarlo en casa

La hija de los artistas, Farid Ode y Mariella Zanetti, no solo sorprendió con su renovado corte de cabello, sino que además apostó por un tratamiento mágico: el bótox capilar. Este procedimiento de belleza capilar es ideal para quienes buscan devolverle vida al cabello, ya que hidrata profundamente, sella la cutícula y aporta brillo intenso. A diferencia de lo que muchos piensan, no es un tratamiento químico agresivo, sino una fórmula rica en vitaminas, colágeno y aminoácidos que repara la fibra capilar desde el interior.