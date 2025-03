Amigas cercanas y reinas peruanas como Tatiana Calmell y Alessia Rovegno no tardaron en enviarle cálidos saludos, sumándose a modelos e influencers internacionales que celebraron la fecha especial. Por supuesto, Mario Ruiz, su inseparable pareja, estuvo a su lado, compartiendo un año más de amor y complicidad. La celebración no solo fue una muestra de afecto, sino también un recordatorio del impecable sentido de la moda de Janick, que sigue inspirando a miles de seguidores. Su vestido de ensueño , combinado con una actitud segura y radiante, nos recuerda por qué es una verdadera musa de estilo y sofisticación.

Janick Maceta, la ex reina de belleza, lució un look de cumpleaños que dejó a todos sin aliento. Para su celebración de los 31 años, optó por un vestido negro transparente de corte asimétrico en el hombro, que destacaba por su sensualidad y sofisticación. La prenda, con espaldar descubierto, revelaba su figura de manera impecable, mientras que el detalle de ancla dorada que sujetaba la tela en el hombro le daba un toque moderno y audaz. El diseño no solo resaltó su belleza, sino que también se alineó con la tendencia "naked dress", consolidando a Janick como un verdadero ícono de estilo y elegancia.