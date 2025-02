Fátima Aguilar nos trae la lección de estilo más sofisticada del verano: los chalecos se coronan como la prenda estrella para elevar cualquier look. La periodista, siempre impecable, abandona los blazers tradicionales y apuesta por esta pieza versátil que fusiona elegancia y frescura a la perfección. En uno de sus programas, sorprendió con un chaleco beige de corte impecable, combinado con pantalones palazzo azul navy, creando un equilibrio perfecto entre minimalismo y refinamiento. Un outfit ideal para conquistar los días soleados con un aire effortless chic.



Pero Fátima no se detiene ahí. Para un look más romántico, deslumbra con un chaleco rosa pastel en un conjunto sastre, añadiendo un toque vibrante con un bolso verde limón que rompe con la monocromía de forma magistral. Este mix de colores y texturas deja claro que el chaleco no solo es un básico, sino la pieza clave para brillar con glamour esta temporada. ¡Una apuesta ganadora para quienes buscan lucir trendy sin renunciar a la sofisticación!