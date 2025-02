Vania Torres, medallista panamericana, y Onelia Molina, odontóloga de profesión, no solo brillan en las pantallas de Esto es Guerra, sino que también se coronan como referentes de estilo en redes sociales. Ambas comparten su pasión por la vida saludable con looks que fusionan funcionalidad y glamour, convirtiendo cada entrenamiento en una pasarela. Desde conjuntos en tonos vibrantes hasta piezas con cortes estratégicos, Vania y Onelia dominan las tendencias de la moda deportiva, demostrando que el activewear puede ser tan chic como cómodo. Con sus outfits, enseñan a elevar cualquier look de gimnasio con accesorios minimalistas y zapatillas de impacto, inspirando a sus seguidores a sumar estilo a sus rutinas. Ya sea con bikers de colores neón o tops de diseño vanguardista, las participantes del reality demuestran que estar en forma y a la moda es la combinación ganadora del verano 2025.