Ana Paula Consorte vuelve a ser el centro de atención tras revelar su compromiso con Paolo Guerrero y contar cómo fue la inesperada pedida de mano en Brasil. “Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dijo: ‘ya, ahora’. Le respondí: ‘entonces de rodillas’. Es su forma en Brasil. Le dije que sí, pero quería algo más bonito”, confesó la modelo con naturalidad. Tras la revelación, sus redes sociales se encendieron, y recientemente compartió un post luciendo un delicado vestido blanco de estilo hobo chic, una elección romántica que encarna la esencia bohemia y se posiciona como una de las tendencias clave para este verano. ¡Veamos en detalle cómo llevar esta prenda para un look fresco y sofisticado!