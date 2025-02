El diseñador peruano Genaro Rivas presentó su nueva colección Alchemy of Ashes (Alquimia de las Cenizas) en la pasarela de la London Fashion Week, el sábado 22, marcando su cuarta participación consecutiva en el evento. Para esta propuesta, Rivas recurrió a técnicas como el moulage y trabajó con materiales como lana, seda, cabello humano y alpaca. La colección tiene una inspiración singular, basada en un análisis detallado de la película The Witch (2015), ambientada en el siglo XVII, que explora el misticismo de las brujas, los conjuros y el fuego, elementos que el diseñador tradujo de manera innovadora en sus prendas.

En una entrevista exclusiva con la Revista Cosas, Genaro Rivas reveló cómo la película The Witch despertó su curiosidad por la historia de las brujas. "Después de ver The Witch, me puse a investigar mucho sobre la historia de las brujas en general", confesó el diseñador. Esta exploración lo llevó a experimentar con materiales y técnicas únicas: el vestido final de su colección encapsula cenizas en resina y combina distintos cortes de tela, transmitiendo la idea de transformación y la posibilidad de reutilizar elementos para darles nueva vida.



Durante su proceso creativo, Rivas profundizó en textos históricos como el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), un tratado que guiaba a los inquisidores en la identificación de brujas durante la Edad Media. A través de esta obra, descubrió símbolos recurrentes como gatos, cabras y liebres, figuras asociadas al misticismo y lo oculto. “Este libro me permitió reconocer elementos que muchas personas consideran misteriosos o cargados de significado”, explicó el diseñador, integrando estos conceptos esotéricos en los detalles de su colección.