Jorge Luis Salinas, el aclamado diseñador peruano, está listo para conquistar nuevamente las pasarelas internacionales con una propuesta que celebra la riqueza cultural de su tierra natal. Su próxima colección para la temporada Otoño-Invierno 2026, inspirada en el misterio y esplendor del Señor de Sipán, es un tributo a la majestuosidad de las antiguas civilizaciones del Perú. Con este homenaje a la historia mochica, Salinas fusiona la elegancia atemporal de las joyas y trajes del antiguo gobernante con la sofisticación contemporánea de la alta costura. Su regreso a la imponente Milan Fashion Week promete ser un hito para la moda, posicionando al Perú como un referente mundial no solo en confección, sino en diseño innovador y creatividad sin fronteras.



Emocionado por llevar su visión a una de las capitales de la moda global, Jorge Luis Salinas destaca el valor de este proyecto como una plataforma para mostrar el talento y la artesanía peruana. "Queremos que el mundo vea a Perú no solo como un país productor de textiles, sino como un centro de diseño y creatividad", compartió el diseñador en un medio de comunicación. Su colección, denominada "El Señor de Sipán", no es solo un desfile de moda, sino un homenaje al poder ancestral que perdura en el tiempo. A través de las manos de las talentosas artesanas peruanas, cada pieza será una obra maestra que entrelaza la historia y la modernidad, llevando el legado mochica al corazón del escenario global.