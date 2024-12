Selena Gómez ha vuelto a deslumbrar a sus seguidores, pero esta vez, lo ha hecho de una manera diferente. Lejos de las luces brillantes de los eventos o las sesiones de fotos cuidadosamente estilizadas, la cantante y actriz compartió en sus redes sociales una imagen al natural, sin una gota de maquillaje. Su look fresco y relajado dejó en evidencia su belleza auténtica, demostrando que menos es más.



Lo que realmente captó la atención fue un accesorio muy especial que adornaba su cuello: un delicado collar con la letra "B". Este detalle no pasó desapercibido, ya que es un tributo a su prometido, el productor musical Benny Blanco. Este gesto sutil pero lleno de significado añadió un toque personal y romántico a su estilismo, mostrando que Selena no solo es una estrella del entretenimiento, sino también una mujer enamorada que luce su amor con orgullo.