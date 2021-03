La tendencia de maquillaje del 2021 que desplaza a los polvos bronceadores

Si hay una tendencia que está arrasando en redes sociales como Instagram y Tik Tok ésta se trata de aplicar el blush o colorete en la piel para darle un acabado más jugoso al cutis. Y es que esta inclinación por el uso particular de este cosmético ha tenido un auge entre los principales prescriptores de belleza.

Razón por la que ésta trend se encuentra expandiéndose en redes sociales para obtener un efecto buena cara y se pinta como una de las tendencias de maquillaje para esta temporada de verano 2021.

Si anteriormente se hablaba sobre el uso de los polvos de sol para obtener dicho resultado -que desplazó al iluminador- ahora se refiere al colorete como el elemento que pretende tomar las riendas del elemento ideal para conseguir ese toque mágico en los pómulos.

La tendencia del 2021 se asoma hacia un uso menos clásico del blush en donde se aplique a los pómulos, al puente de la nariz y en la punta de la misma para conseguir un efecto bronceado. Pero la trend no queda allí pues hay quienes optan por incluirlo, además, en otras partes del rostro como el contorno de los ojos e incluso en la barbilla y frente.

Para emplear esta tendencia no hace ir hacia los extremos pues se puede llevar de forma discreta también; no obstante, podemos intensificarlo utilizando la técnica del layering mezclando distintos coloretes superpuestos. Una inclinación que también se ha colado en los desfiles de la temporada primavera/verano 2021 en las colecciones de diseñadores como Simone Rocha, Chanel o Carolina Herrera. Una propuesta que invita a poner a prueba la creatividad para fusionar colores y potenciar la esencia del blush en el que éste se convertirá en el principal protagonista del look.