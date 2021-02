Ivana Yturbe muestra el poderío del denim para crear un elevado y fresco outfit de verano

Ivana Yturbe refleja su pasión por la moda con cada outfit que emplea para impulsar su estilo con mucha destreza. Esta temporada de verano no ha sido la excepción y la ex integrante de “Esto es guerra” nos ha deleitado con un sinfín de teñidas veraniegas que ponen a prueba sus conocimientos sobre las últimas tendencias de la industria.

Esta vez la modelo peruana vuelve a hacer noticia gracias a un juvenil y moderno outfit de corte suelto que, además de crear un armonioso contraste gracias al juego de tonos y texturas, provocó diversos comentarios entre sus seguidores por el presunto embarazo de la ex chica reality.

Como recordamos hace unas semanas, Ivana Yturbe se enfundó en un sublime y etéreo vestido de encaje para contraer matrimonio con su actual esposo Beto Da Silva, hecho que suscitó rumores que afirmaban un embarazo de tres meses -según refirió Magaly Medina durante su programa-.

En su última postal de Instagram la Tv Host elaboró un iluminado look que nos demostró la versatilidad del denim, sobre todo, para llevarlo durante la época de calor. En este caso la modelo de 24 años le dio un giro a la tradicional camisa oversized de mezclilla anudándola en el centro del busto y creando un escote off shoulders al deslizar la prenda unos centímetros más abajo. Para complementar su look utilizó una falda high waisted -que ocultó su vientre y ocasionó suspicacias- de color mostaza y corte suelto para obtener mayor comodidad y holgura. Lo cierto es que la combinación de tops y prendas de tiro alto es bastante frecuente en las insiders de moda pues le aportan un equilibrio visual a la estética de un outfit.

De esta forma, la ex chica reality elaboró un estilismo fresco y chic ideal para jugar con los matices y alternativas que nos brinda las prendas de denim -un elemento versátil y trendy que no falla cuando se trata de crear looks casuales en cualquier temporada-.

Sobre el uso del denim en la moda

“Desde que en 1934 Levi's lanzó los vaqueros para mujeres, el mundo cayó rendido ante la versatilidad y la comodidad de las prendas con este tejido. Aunque los vaqueros son la prenda más popular, en 2020 debemos explorar otras prendas y tendencias que van de la mano del denim. Desde la vuelta de los vestidos a la vuelta de tuerca de los tejanos convencionales: Estas son las cuatro tendencias que tienes que tener bajo tu radar este año: vestidos, bermudas, pantalones con rotos y camisas”, revelaron desde Vogue.es.