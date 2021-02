Ivana Yturbe desata ola de suspiros con su pícaro y sofisticado vestido de novia

Ivana Yturbe y Beto da Silva se dieron el "sí, acepto" este pasado miercoles 17 de febrero en una ceremonia privada realizada en Trujillo, La Libertad. Y como en todo matrimonio, un elemento que despertó la curiosidad del público es el vestido de novia que la modelo estrenó para este día especial.

Como sabemos, Ivana Yturbe es considerada una de las famosas más 'stylish' de la farándula nacional, por ello cuando la ex chica reality anunció su compromiso con Beto da Silva uno de los temas que causó más expectativa fue su vestido de novia. Ahora, si bien la pareja se casó en un evento reservado, fotografías del outfit de la modelo se filtraron en el Instagram de Rodrigo Gonzalez. Por ello, a continuación te brindaremos un análisis del look nupcial de 'la princesa Inca'.

El vestido de novia de Ivana Yturbe contó con un bustier con mangas off shoulder, un estilo en tendencia cuando hablamos del rubro de vestidos de novia. Su popularidad se debe a su look sensual y sofisticado que ayuad a estilizar la figura. En la parte posterior, la falda presentó un corte alto que exhibió parte de su pierna para un acabado pícaro y glamuroso. Para completar su look nupcial, la modelo llevó unos tacones altos nude que estilizaron sus piernas y la hicieron ver más esbelta.

Hablan los expertos

"En la actualidad, hay dos tendencias que se ven mucho en cuanto a vestidos de novia: una es la victoriana, que es un poco más clásica. La otra tiene un estilo lencero que nace de una tendencia middlewerar, es decir msotrar de manera sutil y elegante partes de nuestra lencería. Ivana Yturbe optó por este estilo muy sensual, que estiliza su figura gracias al bustier (una combinación de brassier tipo strapless con corsé) que ciñe muy bien la cintura y realzar el busto sin necesidad de ajustar el cuerpo. En cuanto al faldón y la tela de este, son perfectos para darle estructura a sus caderas y acenturarlas; al parecer, la caída será más en corte de sirena miuy sutil, lo que cumple muy bien con le objetivo. En general, es un vestido muy favorecedor para su tipo de cuerpo", comentó Ana María Uzuriaga, asesora de imagen y asesora de Image &Style Training para Wapa.pe.