Isabel Acevedo estrena armonioso bikini que exhibe pasión por la moda floral desde Miami

Isabel Acevedo disfruta de una apacible estadía desde uno de los parajes favoritos de las famosas de la farándula local: Miami Beach. La ex chica reality sabe que la temporada de verano se goza mejor cerca del mar y que para esos días de calor nada mejor que un refrescante baño en el que no puede faltar el incondicional swimsuit.

Y es que, desde hace meses, los trajes de baño -y los elementos trendy que acompañan estas piezas- se han convertido en la obsesión fashionista de las influencers peruanas. Ya sea través de conjuntos one piece, trikinis, prints, cortes asimétricos, detalles a crochet o aplicaciones las figuras del espectáculo se han encargado de mostrarnos la amplia variedad de diseños que existen y cuáles son las últimas tendencias del momento.

Esta vez le tocó el turno a la popular “Chabelita”, quien anteriormente dio en el blanco con un imponente bikini cut out bandeau fucsia, y consiguió derrochar estilo luciendo un fabuloso modelo que combina estilos y nos demuestra una vez más sus conocimientos en la industria de la moda.

El mar cristalino de una de las playas más populares de Florida fue el escenario perfecto para que Isabel Acevedo se enfundara en un mágico look veraniego en donde la ex integrante de “Esto es guerra” cuidó minuciosamente cada detalle de su look.

Para empezar, empleó con gran maestría una ponnytail alta y bien pulida -un peinado chic, funcional y bastante versátil para llevar en todo tipo de eventos- seguido de unas gafas de sol oscuras cuadradas. Elementos que resaltaron la belleza y sencillez de su traje de baño.

En esta ocasión Isabel Acevedo volvió a echar mano de uno de sus estampados predilectos del verano para ponerle color a su teñida playera. Así la dueña de “Bellas studio” utilizó un modelo con un top triángulo de escote halter y blondas debajo del busto con fondo blanco que destacó gracias a los mini girasoles que invadieron la prenda. En la parte inferior la ex chica reality utilizó una trusa estilo tanga en color amarillo que exhibe también la moda mix and match. Un estilo que nos permite alternar una pieza en color sólido junto a otra que genere un sublime contraste. Un armonioso outfit que colocó a Isabel Acevedo como toda una trendsetter de moda y belleza.

Sobre la moda de baño 'mix & match'

“La tendencia 'mix & match', que significa «mezclar y combinar», es una técnica que nos permite darle un toque renovado a nuestros outfits a través de la combinación de estampados, tejidos y siluetas fuera de la norma establecida. Desde hace algunos años, la moda de baño también se ha sumado a esta ola y son ya muchas las personas que prefieren romper las reglas llevando bikinis combinados con mucha personalidad. Con 4 o 5 bikinis, podrás mezclar la parte de arriba de unos con la parte de abajo otros y obtener unos 20 conjuntos diferentes”, explican desde el portal Polinesia.es.