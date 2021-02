Isabel Acevedo impacta transformando su cabello con un vibrante tinte rosa chicle

Isabel Acevedo no es ajena a los cambios de look. No obstante, con todas las transformaciones beauty que ha experimentado, la bailarina siempre acostumbra a explorar con los mismos tonos rubios, cenizos y castaños, variando únicamente en el acabado y técnica de teñido. Hasta el momento.

Para comenzar el año con un ‘bang’, Isabel Acevedo optó por un nuevo look, solo que esta vez la ex chica reality se alejó de los colores naturales y se inclinó por un tinte de fantasía. Además, como indicó la ‘Chabelita’, este nuevo cabello parece ser inspirado en una celebridad, hecho que nos avisa sobre una próxima tendencia de belleza.

En Instagram, Isabel Acevedo compartió una serie de clips donde le muestra a sus seguidores el antes y después de su cabello. Para su nuevo ‘pink hair’, la bailarina tiñó su melena rubia ceniza con el rosa claro, utilizando una técnica como balayage para conseguir ese efecto degradado y natural que conservó sus raíces oscuras.

Como indicó la ‘Chabelita’ en sus redes sociales, este cambio de look hace referencia a la nueva transformación beauty de la cantante Lele Pons, quien recientemente estrenó una melena en tono rosa ‘bubble gum’ por su nuevo single junto a Yandel. Al igual que Pons, Isabel Acevedo optó por un look degradado que enfoca el color de fantasía a las afueras del cabello para darle más definición al rostro, además de un acabado fresco y favorecedor ¡que por si fuera poco marcará tendencia este 2021!

El rosa marca tendencia este 2021

“Un color de cabello que definitivamente pedirás en 2021 es el rosa pastel. Simplemente parece ser la tendencia de color que todos querrán, específicamente en tonos pasteles más claros. Celebridades como Dua Lipa, Keke Palmer y Taylor Swift se han vuelto rosa bebé y los resultados se ven increíbles, detallaron en el portal The List.