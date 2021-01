Isabel Acevedo incorpora con éxito las tendencias del verano en romántica salida de baño

Isabel Acevedo es parte del grupo de famosas peruanas que ya transformó por completo su armario a uno más apropiado para el verano. Y un elemento que no podía faltar son los bikinis y complementos de baño.

Desde que arrancó el Año Nuevo, Isabel Acevedo ha captado la atención de nuestro radar fashionista gracias a sus outfits de temporada. Primero, la empresaria nos dio una lección de estilo con un enterizo celeste que todas podemos llevar este verano, y ahora lo hace con una salida de baño que nos demuestra su conocimiento respecto a las tendencias del momento.

En Instagram, Isabel Acevedo compartió un clip en el que modela una delicada salida de baño. La pieza cuenta con un escote en ‘V’, mangas cortas, una falda midi y un acabado holgado ideal para mantenernos cómodas. Si hablamos específicamente del diseño de la prenda, esta presenta detalles de encaje en los bordes, cuello y patrones de carácter bohemio sobre toda la superficie.

Las salidas de baño son piezas que nunca pasan de moda ya que además de darnos un look sofisticado y glamuroso, siempre encuentran la manera de reinventarse. En este caso, Isabel Acevedo se inclinó por una pieza con detalles de encaje y de carácter boho-chic, un estilo en tendencia para la temporada primavera-verano. Ambos elementos trendy le dieron un look moderno y elegante a su outfit, convirtiéndolo en un must para este 2021.

El regreso del encaje y la tendencia boho-chic

Expertos en moda aseguran el regreso del estilo hippie y bohemio para las listas de tendencia de la temporada primavera-verano. Otro elemento que también se hace su ‘comeback’ es el encaje, ahora con un look moderno y divertido (como para festivales) que aporta una dosis de frescura y jovialidad. Ambas tendencias combinadas hacen un ‘power couple’ capaz de convertir a cualquier outfit en uno digno de pasarela.