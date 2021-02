Malú Privat se reinventa y presenta su nueva colección para verano 2021

La diseñadora de moda, Malú Privat no tiene duda que una buena forma de subir el ánimo es de la mano de vestidos que nos hagan sentir fenomenales. Por ello, Privat volvió al lápiz y al papel para sorprender con creativos y estilosos modelos pertenecientes a una nueva colección que no te puedes perder.

Privat Summer 2021 es la nueva colección que coloca nuevamente a Malú Privat dentro de los nombres más importantes de la moda peruana. Con más de 14 años de experiencia, ella ha sabido involucrarse en cada etapa de la confección de un vestido: “Siempre fui muy curiosa y desde que comencé en el negocio de la moda, tuve como meta conocer cada área de trabajo. Para mí ser diseñador no solo es dibujar vestidos y pasearse en pasarelas, mi vocación también me dice que debo conocer de telas, saber dónde encontrarlas, tejer, bordar, cortar, administrar costos y todo lo que involucra el presentar una colección”, sostuvo la creativa.

No obstante, y al igual que todos, la coyuntura mundial afectó la forma en que operaba el atelier de Malú Privat y su agenda como diseñadora. “La situación cambió las reglas del juego para todos. No hay pasarelas ni eventos y los talleres se han reducido, por lo que el conocer cada área del negocio me permitió sacar adelante esta nueva colección, metiéndome de lleno en la elaboración de cada prenda", añadió la diseñadora peruana. La reinvención tampoco le ha sido ajena en medio de esta complicada coyuntura debido a la pandemia. “Bordamos mascarillas y las personalizamos, pero nuestro fuerte son las mascarillas con placa bañada en oro Privat y las diademas, que es una nueva forma de lucir esta prenda hoy indispensable en nuestras vidas”, recalcó.

La colección Privat Summer 2021 está disponible en su tienda virtual, donde además se encuentran todo tipo de vestidos, prendas y accesorios. Además, a través de la web los clientes podrán contactarse con Malú Privat para tramitar una cita en su atelier. “Mantengo el atelier tanto de manera virtual como presencial si la coyuntura lo permite. Amo crear y lo hago pensando en la personalidad de cada mujer, aconsejándoles y guiándolas para potenciar su esencia. Siento que colaboro un poco en estos momentos tan complicados, haciéndolas sonreír al probarse un vestido y sentir su poderío como mujer”, asegura Malú, quien confiesa su deseo de que las pasarelas y eventos de moda vuelvan pronto.