Jessica Butrich y Camille Defago unen fuerzas para crear Pink Galaxy

Jessica Butrich y Camille Defago sorprenden a sus seguidores con el lanzamiento de su primera colaboración juntas: una cápsula de calzado y accesorios de verano bautizada con el nombre ‘Pink Galaxy’. Wapa.pe conversó en exclusiva con Jessica Butrich y Camille Defago para saber más sobre el desarrollo de este proyecto medio de la pandemia, la inspiración detrás de ‘Pink Galaxy’ y cuál es el objetivo de las diseñadores con esta espontánea colección compuesta por sandalias flats y con tacón, bolsos y scrunchies para el cabello.

¿Cómo se conocieron?

C: Conocí a Jessica desde que empecé a diseñar y sumergirme en el mundo de la moda porque era una de mis referentes; me encantaba su marca, ella como diseñadora y como persona e incluso me acuerdo que para mí pre pre prom me hice unos zapatos personalizados de su marca. Y si bien no hemos tenido mucho la oportunidad de conocernos de manera más personal, ambas sabemos de nuestras marcas desde que empezaron y de hecho esta colaboración surgió cuando Jessica me contactó y me dijo que quería trabajar conmigo y yo obviamente súper feliz de ser parte de esto.

J: Como comenta Camille, también sigo su trabajo desde que empezó, siempre me ha llamado la atención y me ha gustado mucho la forma en que hace las cosas; muy a su manera, sus patrones, su arte más allá de la moda y lo que propone. A mí, dentro de la marca me gusta la idea de que si juntamos fuerzas, puede salir magia y creo que cuando se mezclan los ingredientes adecuados, hay una explosión de posibilidades. Siempre tenía este sentimiento de que teníamos muchas cosas en común a nivel diseño, entonces me puse a pensar cómo sería una colaboración con Camille, pero pensaba “no hay una amistad detrás”, “no nos conocemos realmente más allá de nuestras interacciones en redes sociales”, hasta que un día me lancé y le escribí, me encantó su respuesta y en verdad estoy feliz con los resultados. Es una cápsula súper pequeña pero es perfecta para el momento, es alegre y creo que junta muy bien lo de cada una y genera un resultado bastante diferente.

¿El proceso creativo fue más complicado debido a la pandemia?

C: Empezamos este proyecto hace un par de meses atrás, viendo qué queríamos hacer, cuáles eran los pasos a seguir, a ponernos un calendario, pero en realidad ha sido una colaboración súper dinámica. Todo lo hicimos virtual y a lo lejos por el tema que estamos viviendo, además por nuestras agendas personales. Quizás eso sea un poco controversial porque podrían pensar que no lo haríamos igual de bien, pero ese no ha sido para nada el caso; hemos trabajado rápida y eficientemente, por el afán de lanzarla y que todos la vean. Además ha sido súper divertido por los pasos y todo el desarrollo, para mí en especial porque es la primera vez que hago una colaboración. De hecho, esta es la primera vez que yo veo mis collages en un producto que no es el mío y es algo increíble.

J: Cuando empezamos a planear la colección, había la posibilidad de definir si queríamos hacer invierno o verano, pero las dos sabíamos que el verano iba mucho mejor con los colores, prints y tipo de zapato que queríamos utilizar. Entonces, como nosotros [BUTRICH] tenemos fábrica propia, realmente conocemos el proceso de cuánto se demora en hacer cada zapato. Entonces, yo sabía que en nivel producción no iba a ser muy complicado. Era más aterrizar los patrones de Camille, hacer las pruebas de color y que les den visto bueno, ver los cueros, etc. Sin embargo, la idea de la colaboración no era de crear zapatos desde cero a nivel del patrón del zapato, sino que los diseños de Camille intervengan de alguna manera nuestros zapatos y la marca entonces lo que hicimos con ella y su equipo fue elegir del universo de zapatos que tenemos, hacia dónde nos íbamos juntas. Queríamos que los diseños del calzado no sean completamente nuevos porque queríamos que el cliente identifique al zapato con BUTRICH por el imaginario que ya tenemos, y con Camille por los patrones. Pero sí, ha sido súper dinámico, fluido y fácil porque queríamos lanzarlo en verano para poder hacer sandalias y hacer algo súper colorido.

¿En qué consistió el proceso creativo para Pink Galaxy?

C: El primer paso fue escuchar el lado de Jessica porque ella tiene todo el expertise detrás del calzado y los accesorios. Ella y su equipo nos dijeron qué zapato iba a quedar mejor, qué modelo sale más en verano, el tipo de taco le gusta al público. Entonces, nosotros nos empapamos de toda esta información y la usamos para guiarnos escogiendo los modelos. La parte más divertida fue escoger el concepto porque hemos elegido el ‘Pink Galaxy’, porque yo uso bastante y me encanta el rosado, me representa un montón y creo que a Jessica también. Con eso hicimos un portafolio de distintos temas que podíamos hacer: colección de debajo del mar o una colección inspirada en Perú, pero en realidad encontramos este ‘Pink Galaxy’ y eso nos representa a ambas y es lo que queremos a hacer. A partir de eso, empecé a diseñar los artes en base al concepto que ya habíamos acordado.

¿Cuáles son sus expectativas con esta colección?

C: Personalmente, me ha encantado ser parte de esta colaboración, no solo porque Jessica es una de mis diseñadoras favoritas y porque me siento muy orgullosa de poder hacer una colección con ella que es súper talentosa y reconocida en el país, pero también por el hecho que me emociona ver mi arte en un producto que en verdad nunca me hubiera imaginado. Para mí, es extraño porque no había pensado que se podía ver bien un zapato con un collage, entonces para mí esta experiencia me abre todo un mundo nuevo de ver de qué otras maneras puedo aplicar mis collages. Tener una aliada que apueste por mi trabajo y que quiera sacar esta colección conmigo fue increíble: he aprendido todos los procesos de Jessica y espero muchísimo seguir explorando diferentes cosas que pueda hacer con mi arte para continuar abriendo puertas.

J: La reacción de las clientas ha sido linda porque no lo esperaban, no solo porque es un producto espontáneo sino porque el peruano, o en el Perú todavía no estamos acostumbrados al tema de colaboraciones entre personas que podrían ser consideradas competencia, pero para mí es lo contrario. Yo siento que unir fuerzas es el futuro de la moda y lo vemos en otras industrias como Colombia o en la mayoría de marcas en Europa, y pienso que tenemos que educar al público de que la mejor manera de crecer no es independientemente como cada uno, sino como industria y eso es tarea de nosotros. Tenemos que mostrar que todos somos colegas y queremos todos juntos dar a conocer el diseño peruano a nivel Latinoamérica o nivel mundial, pero como grupo, no como individuos. Para mí es linda la idea de poder hacer que el Perú suene y a lo mejor podemos inspirar a más marcas para poder hacer cosas similares y que el diseño siga creciendo.

C: Yo creo que lo que hacen las colaboraciones es repotenciar ambas marcas y eso es justamente lo que ha pasado con esta colección. El zapato se ve increíble con el collage y el collage se ve increíble en el zapato, entonces creo que es súper importante de servir también como ejemplo de que la idea es colaborar para todos salir adelante.

