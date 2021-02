Melissa Paredes exhibe la versatilidad del cuero en verano con soberbio y ecléctico outfit

Desde que Melissa Paredes retornó a las pantallas bajo la conducción del programa “América Hoy” junto a Ethel Pozo y Janet Barboza nos ha regalado un sinfín de estilismos que combinan estilo y osadía y ponen de manifiesto su pasión por la moda.

Días atrás la ex reina de belleza nos demostró el poderío y la vigencia del látex en verano para encapsular la esencia del material más ruidoso y llamativo a través de un fulminante vestido fucsia neón.

Esta vez la actriz de “Ojitos hechiceros” hizo gala de su venia fashionista con una ecléctica propuesta que combinó texturas y prints para derrochar picardía con un prometedor outfit vanguardista que tuvo como protagonista al cuero. Una propuesta que promueve el “fenómeno conocido como summer leather, que dicta que la piel será uno de los materiales estrella del verano (una unión tan imprevisible como inspiradora)”, según refirieron desde Vogue.

En Instagram, la modelo peruana compartió una postal con un electrizante conjunto desde las instalaciones de América televisión. Su teñida veraniega no podía pasar desapercibida por nuestro radar fashionista pues puso en evidencia la versatilidad de los pantalones de efecto piel para la época de calor.

Para este look, la ex Miss Perú combinó un top estilo corsé denim con escote corazón y tiras sphagetti de efecto desteñido y unos skinny pants high waisted en tonos tierra que gracias al luminoso material y a la estratégica abertura frontal la hicieron destacar. Y por si ello no fuera poco Melissa Paredes le añadió un toque más wild y elegante de la mano del estampado de leopardo que cubrió la totalidad de sus stilettos. Un detalle que sentó las bases del soberbio y dinámico look que creó fusionando el cuero, el denim y el print más feroz y atemporal.

Sobre la moda de los pantalones de cuero

“Acompañados de blazer, botines y bolsos de asa corta, los pantalones de piel adquieren una nueva dimensión: no solo actúan como un lienzo en blanco como solo lo haría un pantalón de pinzas, sino que imprimen modernidad y tendencia al look sin necesidad de llevarse todo el protagonismo. De Jeanette Madsen a Loulou de Saison, pasando por Flora Macdonald Johnston, son muchas las insiders que han apostado por esta prenda para acudir a los desfiles de la Semana de la Moda de París”, explicaron desde Vogue.es.