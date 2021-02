Gaela Barraza exhibe la versatilidad de los baguette bags con outfit urbano casual

Carlos Barraza ha colocado a su hija, Gaela bajo el reflector de todos los medios de espectáculos gracias a su participación en el programa ‘En Boca de Todos’. ¿El Motivo? Fue durante esta aparición que la adolescente de 13 años expresó su pasión por el modelaje y su deseo de convertirse en dedicarse a este rubro profesionalmente.

Ante las declaraciones de Gaela Barraza, los expertos en moda no dudaron en visitar sus redes sociales para confirmar la dedicación de la adolescente por ser modelo. Y como toda persona involucrada en el mundo fashion, la hija del locutor de radio está al tanto de las últimas tendencias de la industria. Uno de sus más recientes outfits es una prueba de ello.

En Instagram, Gaela Barraza compartió unas postales de un photoshoot, donde luce un outfit urbano casual. Este presentó un crop top negro, emparejado con mom jeans claros, zapatillas Air Jordan, gafas rojas y una cartera rectangular en tono oscuro.

El look urbano casual de Gaela Barraza contó con muchos elementos trendy (zapatillas Air Jordan, mom jeans y gafas de colores), sin embargo la pieza que llamó la atención de nuestro radar fashionista fue su cartera rectangular. Mejor conocida como ‘Baguette Bag’, este es un bolso que todas las ‘It girls’ de los early 2000’s usaban y que desde hace unas temporadas, ha vuelto a la listas de moda contemporánea para marcar tendencia. La mejor parte de estas carteras es que lucen bien en todas y en toda clase de outfits, nos dan un look y pícaro. De esta manera, la hija de Carlos Barraza no solo nos demuestra su habilidad para posar frente a la cámara, sino también su conocimiento por ‘all things fashion’.

El regreso de las ‘Baguette Bags’

“Como la mayoría de las tendencias de las décadas de 1990 y 2000, la baguette está de regreso. La marca búlgara favorita de culto By Far captó la ola desde el principio con su bolso Rachel (llamado así por Rachel Green of Friends), lanzado el 2018. Rachel fue un éxito instantáneo, capturado por influencers, editores y celebridades como Kendall Jenner y Bella Hadid. Otras marcas como Little Liffner y The Row también han publicado versiones similares. Pero a pesar de las nuevas opciones, este tipo de momento nostálgico de la moda puede ser la oportunidad perfecta para volverse vintage”, comentaron desde el portal The Zoe Report.