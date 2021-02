Gerladine Bazán y su hija exhiben su pasión por la moda con radiantes matching outfits

Geraldine Bazán es considerada una de las famosas más ‘stylish’ de México, un reconocimiento se ha ganado con el paso de los años gracias a sus constantes demostraciones de moda.

No obstante, todo indicaría que Geraldine Bazán no es la única integrante de su familia que comparte una pasión por la moda pues su hija Alexa Miranda también parece haber heredado la vena fashionista de su progenitora. Y es que en más de una oportunidad, madre e hija han deleitado a sus seguidores en las redes sociales con looks que reflejan sus conocimientos sobre las últimas tendencias de la industria. Uno de sus más recientes outfits es una prueba de esto.

En Instagram, Geraldine Bazán compartió una serie de postales con motivo de celebración por el cumpleaños número siete de su hija Alexa Miranda. Fue ahí donde pudimos apreciar a madre e hija luciendo matching outfits: sus looks consistieron de una blusa en tono turquesa con estampado floral blanco con detalles negros. Todo parece indicar que la actriz llevó este look en un vestido, mientras que su pequeña lo estrenó en una blusa con shorts de denim.

Si bien esta no es la primera ocasión que Geraldine Bazán coordina sus outfits con sus hijas, está vez fue la oportunidad de Alexa Miranda. Con estos atuendos, la famosa y su pequeña fortalecieron su mágico vínculo y también demostraron su pasión por la moda. ¿A que nos referimos? Además de ser un look muy favorecedor y romántico, los colores vibrantes pero sobretodo el estampado floral está en tendencia para la temporada primavera-verano. Así, ambas combinaron estilo y pasión para crear atuendos con propósito que las hicieron lucir fenomenales.

Estampados florales marcan tendencia

Las flores son (nuevamente) uno de los estampados más populares de los desfiles primavera-verano 2021. Rodarte presentó una gran cantidad de exuberantes rosas en estampados y Erdem que a menudo presenta flores con un toque romántico, volvió a deleitarnos con sus prints florales. Sin embargo, “incluso los diseñadores que no juegan con las flores a menudo, como Tom Ford, probaron algunos estampados tropicales”, reportaron en el portal ‘Glowsly’, confirmado la tendencia general de flores para la temporada de calor.