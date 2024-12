QUE NO TE LO CUENTEN: ¡Conmoción en Tottus! Compradores se pelean y se arrebatan los productos por ofertas del Black Week

Si aún no has comprado tus panetones, esta es tu oportunidad para hacerlo a un precio imbatible. El panetoncito Donofrio a S/3.90 no solo es perfecto para disfrutar en familia, sino también una excelente opción para regalar durante las celebraciones.