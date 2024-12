Hace unos meses, la influencer colombiana Natalia Segura, conocida como la ‘La Segura ’, compartió con sus seguidores la gran noticia de su embarazo de su primer bebé con el pastelero Ignacio Baladán, con quien está comprometida. No obstante, ella generó preocupación al contar que no siente a su bebé, ninguna patadita.

La colombiana activó la opción de preguntas en su Instagram, donde una seguidora le preguntó si ya sintió las ‘pataditas’ de su bebé. Lamentablemente, la joven reveló que hasta no, recién está en las 16 semanas y no ha podido sentirlo.

"Mi doctor me dijo que era super normal, y que hay mamás a las que se les mueve el bebé o los sienten a las 25 o 26 semanas —y yo no voy ni por ahí—, estoy pendiente todo el tiempo, en la mañana y en la noche, y cada que puedo como que me toco y me presiono un poquito acá, pero no siento nada", dijo Natalia Segura.