Vidente sorprende con revelación: Alan García está vivo y ha recibido amenazas por mencionarlo

En declaraciones a Confesiones Paranormales, Miranda señaló que él ha logrado percibir la energía del ex líder del Partido Aprista Peruano y que ello le permite asegurar que continúa con vida, pese a que se informó de su fallecimiento en 2019.

"Alan está vivo. Es que yo he tenido personajes muy cercanos a él y las veces que yo he preguntado o tocado el pulso, yo les digo que ellos han estado cerca de él porque percibo la energía de él. Y yo no lo siento muerto", expresó.