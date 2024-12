Por su parte, Andy Yaipé n, timbalero de la agrupación, manifestó preocupación por el impacto que este tipo de situaciones tiene sobre la reputación de la agrupación del norte del país: "Esto nos ha sorprendido muchísimo. No sabíamos nada del problema, pero debemos exigir que lo solucione porque daña nuestra imagen como grupo".

En enero de 2024, Zurita quedó embarazada, pero asegura que Valencia no reaccionó positivamente a la noticia. "Cuando le informé del embarazo, insinuó que lo mejor era no continuar con ello. Me negué, lo bloqueé y decidí asumir la responsabilidad sola," afirmó Zurita en el programa.