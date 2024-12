Un sorprendente video ha tomado por asalto las redes sociales , destacando una originalidad que no pasa desapercibida. En TikTok , un clip de una posada navideña celebrada en una fábrica de ataúdes se ha viralizado rápidamente, provocando miles de reacciones . En la grabación, un ataúd es usado de manera inusual como hielera, generando una mezcla de risas y asombro entre los internautas.

Lo que parecía ser una idea poco convencional pronto se convirtió en el centro de atención, provocando una avalancha de respuestas divertidas. Algunos usuarios se mostraron sorprendidos por la mezcla de lo festivo y lo macabro, mientras que otros elogiaron la originalidad de la celebración. Comentarios como "El muerto al pozo y el vivo al gozo" y "Que no se me pase lo mismo cuando me muera", añadieron humor a la situación.