Geraldine Bazán y su hija irradian belleza con este look natural

Geraldine Bazán se muestra más radiante que nunca junto a su hija Elissa en una sublime postal que compartió a través de Instagram.

En la instantánea la actriz mexicana lleva un look al natural con un ligero make up en el que se luce al lado de su hija quien mostró su belleza al natural. En dicha red social muchas de sus seguidores no dudaron en señalar el gran parecido que poseen.

Y es que durante esta temporada hemos notado una predilección por llevar looks sin maquillaje o solo con los elementos básicos para destacar nuestra mirada -sobre todo, con el uso constante de las mascarillas-.

Para ello podemos tomar como ejemplo a Geraldine Bazán e inspirarnos en su estilo para llevar un maquillaje sobrio, pero que nos ayude a destacar nuestro outfit con mucho estilo. En este caso solo requerimos una ligera capa de máscara de pestañas, perfilar bien nuestras cejas con un delineador del mismo tono de nuestra piel. Y finalmente añadir un poco de gloss en los labios.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Geraldine Bazán comparte algunas instantáneas al lado de su hija Elissa con quien también comparte su gusto por la moda. En otra ocasión la actriz mexicana llevó un vestido blanco de dos piezas mientras que su hija utilizó un vestido de denim con un bordado rojo que llevó en el brazo.

De esta forma ambas nos muestran que prefieren acompañar sus outfits con looks al natural pues como sabemos el make up es solo una herramienta que nos permite destacar más nuestra belleza innata.