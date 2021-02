Magaly Medina derrocha elegancia con traje de baño rojo en tendencia para el verano

Magaly Medina es considerada una de las famosas más estilosas de la farándula nacional. ¿El motivo? La periodista de espectáculos ha demostrado en numerosas oportunidades su pasión por la moda a través de impresionantes outfits que sobresalen sin importar la ocasión o estación.

Lo cierto es que la conductora del programa ‘Magaly Tv La Firme’ no es ajena a nuestro radar fashionista ya que en múltiples ocasiones, ha exhibido su conocimiento sobre las tendencias del momento a través de elegantes teñidas. Otras veces, Magaly Medina se abstiene de los trends para refugiarse en los estilos clásicos que favorecen su figura. No obstante, también hay veces oportunidades cuando la periodista se anima por combinar ambos estilos en una teñida de impacto. Este es el caso de uno de sus más recientes looks de verano.

En Instagram, Magaly Medina compartió una fotografía donde luce un vivaz traje de baño rojo. La pieza contó con un profundo escote tapado con un diseño de malla cruzada del mismo color, que también se repitió en los cortes laterales que contó el swimsuit. Además, este presentó cortes elevados a la altura de las piernas, hecho que les dio más protagonismo y a la periodista, un look más estilizado y sensual. Para acompañar su outfit veraniego, la pelirroja llevó una salida de baño blanca, gafas de sol oscuras y unas sandalias de tacón negras.

El traje de baño de Magaly Medina combinó distintos elementos que hicieron que esta pieza clásica tenga un acabado más moderno. En el lado más tradicional están el color entero y la silueta entera, que combinados con los cortes tapados con malla le dieron un aspecto más contemporáneo. Pero sin duda, el aspecto más trendy de la ropa de baño de la periodista fueron los elevados cortes, un look en tendencia para los one piece pues además de apelar a un estilo retro cool, aporta una dosis de sensualidad que también estiliza las piernas.

Los trajes de baño altos marcan tendencia

“Cada temporada, los trajes de baño parecen tener un corte cada vez más alto con siluetas inspiradas en los años ochenta. Para 2020, una vez que las piezas se cortan sorprendentemente por encima de la altura del ombligo para lograr un efecto extremo de alargamiento de las piernas”, comentaron desde el portal ‘Who What Wear’.

*Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan.