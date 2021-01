Así puedes incluir el estampado barroco en un vestido de verano como Magaly Medina

Magaly Medina posee una venia fashionista que la impulsa a llevar todo tipo de prints y diseños en sus outfits. Esta vez la periodista irradió estilo luciendo una moderna versión del estampado favorito de Versace.

En Instagram la conductora de “Magaly Tv La firme” compartió una postal empleando un vestido con el print barroco que cautivó al icónico diseñador italiano hace dos décadas. Un estilo que sirvió para que Gianni Versace popularizara el estampado en los años 80 creando su propia versión.

La comunicadora ha mostrado en varias ocasiones su predilección por el animal print y el print floral; no obstante, en esta ocasión optó por utilizar un estampado que destaca por tener un estilo ostentoso y vistoso que lleva a la cabeza el color dorado. Cabe destacar que ya Magaly anteriormente empleó mostró su admiración por esta firma de alto prestigio luciendo un vestido que también empleó Kendall Jenner.

El vestido, de fondo azul violeta, llevaba un escote off shoulders y una apertura frontal que le otorgaba un toque más sensual. Los dibujos de inspiración barroca -movimiento cultural y artístico que se caracterizó por la diversidad de colores, formas, la incorporación de nuevas técnicas, texturas, elementos que tenía como propósito no dejar vacíos- le dieron más impulso a su look.

Estampado barroco

Las prendas con estampados son perfectas para darle más vida y fuerza a un outfit si no queremos llevar solamente prendas en colores sólidos. Le aportan dinamismo y sacan nuestro lado más creativo para elaborar nuevos looks.

El estampado barroco es un print que de acuerdo al blog de The style institute siguen invadiendo el street style como en los años 80. “Este estampado es muy llamativo y predominan las cadenas doradas inspiradas en el mítico print de Versace”, refieren.

“Actualmente puedes llevar el estampado en una camiseta combinándolo con un par de jeans, en vestidos largos de seda y maxi blusas que puedes llevarlas con una correa para marcar la silueta”, acotan.