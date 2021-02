Pamela Franco destaca su baby bump con inmaculado vestido blanco de acabdo ceñido

Pamela Franco no cesa de sorprender a sus seguidores con los outfits de embarazo que comparte en sus redes sociales, mientras espera la llegada de su hija María Cataleya. Esta vez no es diferente, pues la cantante está en boca de todos gracias a un deslumbrante atuendo que estrenó para el baby shower de su primogénita junto a Christian Domínguez.

Lo cierto es que la integrante de Alma Bella no es ajena nuestro radar de moda, pues en múltiples oportunidades, Pamela Franco ha demostrado la versatilidad de su estilo a través de todo tipo de looks. Incluso durante un periodo más desafiante para vestirse como es el embarazo, la artista ha demostrado que es posible crear outfits funcionales y estilosos que combinen lo mejor de los dos mundos. Una de los sus más recientes teñidas es una prueba de esta filosofía que Pamela ha incorporado en todo su periodo de gestación.

En sus historias de Instagram, Pamela Franco compartió un collage confeccionado de las fotografías tomadas en su baby shower. Para la ocasión, la futura mamá llevó un ceñido vestido blanco de falda midi y escote estilo ‘off shoulder’.

El vestido de Pamela Franco la hizo destacar gracias a la acertada combinación de sus elementos: el blanco y detalle 'off shoulder' le dieron un look romántico y delicado, mientras que la silueta resultó ideal para destacar su baby bump. No obstante, esta no es la primera vez que la cantante lleva este tipo de vestidos pues en el pasado, también la hemos visto con ceñidos vestidos que destacan su silueta. De hecho, estas prendas se han vuelto muy populares dentro de la moda para embarazadas ya que además de resultar muy convenientes (pues se adaptan a los cambios corporales de quien lo lleva) resaltan la pancita y dan un look moderno y muy fashionista que luce fenomenal.

Vestidos ceñidos para embarazadas

Celebridades como Kim Kardashian se encargaron hacer que llevar vestidos ceñidos durante el embarazo para lucir las pancitas con ‘estilo’. Según el portal Glamour, estas prendas están dentro de la categoría de ‘outfits en los que puedes crecer’. “Compra piezas en las que puedas crecer durante embarazo, dijo Julia Restoin-Roitfeld, fundadora de Romy and The Bunnies y del blog Less Is More. Ella recomienda piezas con elásticos, vestidos holgados, licras, etc.