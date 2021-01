Pamela Franco realiza homenaje al animal print con vestido que destaca su baby bump

Pamela Franco está a pocas semanas de recibir en brazos a su primera hija con Christian Domínguez, motivo por el cual su pancita de embarazo ha adoptado un impresionante tamaño. No obstante, esto no impide que la cantante deje su lado fashionista de lado.

Muchas piensan que debido a los cambios que nuestro cuerpo atraviesa a lo largo del embarazo debemos renunciar a nuestra pasión por la moda para priorizar otros aspectos. Sin embargo, este no tiene por qué ser el caso y personas como Pamela Franco nos lo demuestran a través de geniales outfits que combinan comodidad, estilo y funcionalidad. Uno de los más recientes atuendos de la integrante de ‘Alma Bella’ es un claro ejemplo de cómo podemos ejecutar esta misión.

En Instagram, Pamela Franco compartió un clip en donde luce un moderno vestido de animal print. La pieza contó con un escote estilo strapless, falda midi estampado de leopardo y un acabado ceñido que enfatizó su baby bump, un detalle recurrente de sus atuendos de maternidad.

A través de este outfit, Pamela Franco no sólo nos demuestra su conocimiento sobre las tendencias del momento con la ayuda del animal print, sino que también nos da una lección de estilo sobre cómo podemos destacar nuestros baby bumps con en atuendos frescos y modernos. Así, la artista nos prueba que no tenemos que renunciar a nuestra pasión por la moda cuando estamos embarazadas, sino que podemos fusionar gusto y comodidad para crear looks de portada.

El animal print vuelve a marcar tendencia

“Los estampados de animales siempre son elegantes. Realmente nunca han pasado de moda. Pero ahora mismo, la tendencia del estampado animal es enorme. De alguna manera, es genial, porque puedes encontrar piezas con estampado de animales a todos los precios”, reportaron The Wardrobe Consultant.