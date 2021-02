Ethel Pozo refleja la esencia de la moda tropical con una fresca y versátil falda a desnivel

Ethel Pozo posee un estilo divertido y único que la impulsa a abordar con destreza algunas de las tendencias más sólidas y perennes de la temporada. Y es que la conductora de “América hoy” nos ha demostrado la importancia de ponerle color a los días de verano con estampados que encapsulen la esencia más dinámica y colorida.

Anteriormente la hija de Gisella Valcárcel nos sorprendió con un avispado kimono que sintetiza la moda floral en un translúcido diseño repleto de tonalidades tierra. Y esta vez nos deleita con un match perfecto para el verano.

Se trató de un mágico atuendo que sincretizó la moda tropical a través de una prenda que se ha convertido en la opción ideal de la conductora de televisión durante la época de calor. Un estilismo que no podemos pasar por alto esta temporada.

Para ejercer su pasión por la moda en el set de América televisión, Ethel Pozo recurrió a un poderoso estilismo que devela la tendencia que propone superponer distintos prints en una misma pieza. En este caso lo plasmó por medio de una falda a desnivel con pliegues y patrones con hojas de palmeras y motivos florales que rinden tributo a la belleza de la naturaleza. Un diseño lleno de vida y color que todas podemos incluir en nuestros armarios. ¿La razón? Su comodidad y frescura consiguieron hacer de esta prenda un objeto de deseo de las más fashionistas.

Además, para complementar su look la comunicadora eligió una blusa off shoulders en un tono ladrillo de mangas largas y acampanadas y unos peep toes de plataforma nude que la hicieron lucir mucho más alta y estilizada. Otra opción para no perder la comodidad en el outfit es utilizar flatforms, un calzado que devela el viraje generalizado de la industria de la moda hacia el confort.

Estampados tropicales

Todo comenzó cuando Versace cerró su desfile de primavera-verano 2020 con Jennifer López modelando una versión actualizada de su icónico vestido de los Grammy 2000’s. La última colección de la marca presentaba estampados tropicales, un tema compartido por un puñado de otros diseñadores la semana pasada de la moda. Desde estampados de palmeras hasta flores de hibisco, puedes sentirte en una isla tropical en cualquier momento con este patrón de tendencia”, revelaron en el portal Who What Wear sobre el regreso del estampado tropical en las listas de tendencia para esta temporada.