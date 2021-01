Maquillaje de ojos mariposa: El beauty look artístico que puedes realizar en casa

Dentro del abanico de tendencias beauty que invaden el mundo digital hay una que se está colando dentro de las principales búsquedas de Pinterest. Se trata del maquillaje de ojos mariposa, un beauty look artístico que nos confirma que el foco del make up seguirá siendo el marco de la mirada.

Aunque esta moda artística pueda parecer complicada y difícil de recrear podemos atrevernos a llevarla si apostamos por productos adecuados, tenemos gran paciencia y destreza con el arte del maquillaje. Así lo confirmó Cristina Lobato, maquilladora profesional, quien explicó en simples pasos cómo lograr este estilo.

Para realizar este maquillaje la experta explicó para Cosmopolitan que se necesitarán tres productos: un lápiz de ojos color crema o blanco, un ‘eyeliner’ negro en gel que sea resistente al agua y un color en formato líquido intensamente pigmentado.

El primer paso será elaborar el dibujo de la mariposa sobre un papel para tener una idea más clara del trazo y practicar un poco. Luego de ello ya podrás comenzar con el lápiz color crema o blanco -es preferible este tono porque en caso haya una equivocación se puede corregir difuminando-.

"Una vez realizado el dibujo, empezamos a trabajar con el color. Estos productos de color altamente pigmentados y resistentes al agua hacen que los colores sean muy duraderos, y que no se ensucie el maquillaje", explicó y agregó que es preciso trabajar rápido antes de que se seque.

"Vamos rellenando la mariposa con el color que escojamos, siempre del tono más intenso al más claro. Por ejemplo, si queremos un degradado en azules, empezamos con el azul cielo y luego, con un blanco, vamos fundiendo las zonas donde queremos que nos quede un azul más clarito. Una vez maquillada toda la mariposa, podemos sombrear con una sombra en polvo sobre el color. Esto hará que el acabado quede más suave y empolvado", aseveró.

Uno de los pasos finales es usar un ‘eyeliner’ negro para repasar el dibujo de la mariposa -que trazamos primero con el lápiz crema-."A la hora de adornar con abalorios o perlitas, podemos pegarlas con pegamento de pestañas, dejando siempre que se seque un poco y adquiera una textura gomosa para que se adhiera mejor a la piel", comentó la experta.

Por último, no olvides añadir pestañas postizas para darle un balance al look. "Hay que tener en cuenta el dibujo que hemos realizado, que no nos quite protagonismo o esconda el trabajo artístico que hemos hecho previamente", puntualizó.