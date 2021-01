Dayanita actualiza su clóset con moderno y fresco conjunto escocés para el verano

Dayanita nos ha mostrado la versatilidad de su estilo empleando elaborados outfits que reflejan lo mejor de su esencia fashionista. Y esta vez la actriz cómica nos sorprende con un poderoso outfit para el verano que incluye un print que nunca muere.

En Instagram la integrante del elenco humorístico dirigido por Jorge Benavides compartió una postal utilizando un cómodo y fresco look que trae de vuelta el estampado escocés. Un estilo que comenzó a ganar adeptos gracias a sus diseños en faldas, blazers y, por supuesto, pantalones.

Para la ocasión Dayanita utilizó conjunto two pieces monocromático que tuvo como principal protagonista a los cuadros escoceses. En la parte superior utilizó un top off shoulders de mangas largas y un pantalón con fruncidos en el tobillo y bolsillos laterales que le otorgaron un aire informal y juvenil. Un must para esta temporada que también ha invadido las pasarelas y ha conquistado a marcas como Dior.

Y es que el cuadro tartán posee una versatilidad que radica principalmente en que puede convertirse rápidamente en una prenda formal como más casual. Todo dependerá de los detalles y diseños específicos que le añadan un toque más moderno y elegante. En este caso Dayanita optó por llevarlo en su versión más relax de estilo comfy. Una alternativa fresca y casual que podemos combinar con sneakers para no sacrificar nuestra comodidad.

Origen del estampado tartán escocés

Originalmente se lo conocía como tartán a la tela estampada que los escoceses introdujeron en su país en el año 1500, de acuerdo al portal Bustle. Sin embargo, cuando los fabricantes británicos y estadounidenses comenzaron a replicar el estampado de tartán, comenzaron a llamarlo ‘plaid’ (a cuadros). En la actualidad, este look es uno de los estampados más clásicos dentro del mundo de la moda pues no solo ha sido usado por miembros de la realeza británica, sino que también grandes firmas lo han hecho el protagonista de sus colecciones. Hay mucho más tartán en camino para la primavera de 2020”, revelaron en el medio The Telegraph ante la estrategia de casas de moda como Gucci, Dior y Chanel que usaron tartán últimamente.