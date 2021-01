Natalie Vértiz le dice sí al estampado escocés en cómodo outfit para verano

Natalie Vértiz es una de las celebs que no oculta su pasión por la moda pues con cada outfit nos confirma algunas tendencias de temporada y claves de estilo. Razones por la que no puede pasar desapercibida por nuestro radar.

En Instagram la modelo empleó un cómodo outfit que esconde una de las trends -consideradas más ugly- que siguen las prescriptoras de estilo.

El look en cuestión se trató de una alternativa perfecta para el verano compuesta por un top blanco y un blazer negro de corduroy. Ambas prendas acompañaron la prenda inferior que se trató de un pantalón con el estampado escocés, un print trendy que mezcló lo urbano con lo casual.

La ex Miss Perú nos muestra la versatilidad de su estilo con una tendencia que invade el street style y que ya lo han incorporado famosas como Paula Echevarría, Tamara Falcó, Emily Ratajkowski, Emma Roberts, Kaia Gerber o Hailey Bieber. Llevar la tendencia de las medias por encima de los pantalones es una moda que ha ido calando poco a poco y que Natalie Vértiz no se pudo resistir.

“Con vaqueros pitillo, leggins negros, modelos estampados o unas medias bien tupidas. Combinado con zapatillas deportivas, botas o botines. Para estar por casa o de calle añadiendo el abrigo que tu prefieras, con un diseño de estampado de animal o el clásico camel”, explican desde Elle.com.

Origen del estampado tartán escocés

Originalmente se lo conocía como tartán a la tela estampada que los escoceses introdujeron en su país en el año 1500, de acuerdo al portal Bustle. Sin embargo, cuando los fabricantes británicos y estadounidenses comenzaron a replicar el estampado de tartán, comenzaron a llamarlo ‘plaid’ (a cuadros). En la actualidad, este look es uno de los estampados más clásicos dentro del mundo de la moda pues no solo ha sido usado por miembros de la realeza británica, sino que también grandes firmas lo han hecho el protagonista de sus colecciones. Hay mucho más tartán en camino para la primavera de 2020”, revelaron en el medio The Telegraph ante la estrategia de casas de moda como Gucci, Dior y Chanel que usaron tartán últimamente.