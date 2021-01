Maquillaje pixelado: El look ochentero que enloquece al mundo beauty

El mundo de la belleza siempre nos sorprende con sus constantes actualizaciones y nuevas tendencias. Este es el caso del más reciente estilo de maquillaje que está causando furor en las redes sociales. A continuación, te contamos más al respecto.

Desde hace unas temporadas, se está viviendo un fuerte revival de las tendencias y estilos retro dentro de los campos de moda y belleza. Es por eso que ahora los makeup lovers han decidido tomar este trend como la señal perfecta para inventar un maquillaje inspirado en un elemento característico de la época ochentera.

Se trata de los píxeles, esos pequeños cuadraditos de colores que se veían en imágenes y videojuegos de arcade típicos de los 80’s. Bueno, con la nueva tendencia, los píxeles escapan la pantalla digital para ser pintados en distintos looks de maquillaje; ya sea en forma de delineado, como decoración parte del eye makeup o incluso como charms de Mario Bros. dentro de looks pertenecientes a esa estética.

El maquillaje pixelado no solo ha logrado conquistar los corazones de los amantes de la época de los 80’s y all things vintage, sino también a los amantes del makeup a nivel mundial. La mejor parte es que esta tendencia te permite hacer un free style, lo que significa que puedes dejar volar tu imaginación y crear un look único y lleno de creatividad.