4 outfits con estampados para brillar en verano al estilo de Dua Lipa

Dua Lipa es una artista que posee un estilo propio fresco y divertido en el que juego con tonos, texturas y, sobre todo, prints pues sabe muy bien que ayudan a darle más fuerza a cualquier look.

Gracias a sus estilismos la intérprete de “New rules” se ha convertido en toda una trendsetter por lo que vale la pena revisar algunos de sus looks para tomar inspiración y brillar durante la próxima temporada de verano.

1. Estampado de flores

Un estampado con espíritu primaveral y tropical que no podemos dejar de incluir en nuestros outfits este verano. Más allá de las tendencias que se ven reflejadas en las pasarelas, y que según el portal especializado S Moda de El País este print vuelve cada temporada, aunque en versiones distintas, este print nos ayudará a ponerle más color y vitalidad a tu look.

En este caso la cantante lo empleó en un cómodo conjunto de dos piezas compuesto por un crop top y unos pantalones de tiro alto. Asimismo, complementó su estilo con algunos accesorios que son parte de su sello personal: gafas de sol slim cat-eye y collares dorados.

2.Estampado de lunares

Uno de los estampados más antiquísimos y más populares desde que actrices como Briggite Bardot lo emplearon allá por los años 50. Ya sea en su versión mini o maxi los polka dots son un print imprescindible durante cada temporada.

Para este look Dua Lipa volvió a recurrir a un outfit de dos piezas compuesto por un crop top, pero en este caso lo combinó con una falda midi con volantes. Un estilo monocromático en el que los puntos rojos sobre el fondo negro del vestido le dieron un upgrade. Asimismo, nuevamente personalizó su look con accesorios, un bolso redondo de paja de Tick Tocking.

3.Estampado animal print

El animal print tampoco puede estar ausente en los looks de la compositora británica de 25 años. Por ello optó por incluirlo en su look de sporty chic por medio de su calzado: unas botas cowboy con el estampado de vaca fueron el toque especial para realzar su stylish.

4.Estampado tie dye

Por último, pero no menos importante, tenemos al estampado tie dye y es que así como muchas celebs, Dua Lipa tampoco fue ajena a esta tendencia que se vio con frecuencia en chándals y hoodies. En este look la también modelo lo utilizó en su outfit de dos piezas en el que combina un top y un pantalón de tiro alto. Un print que según refieren en la revista Vogue fue parte de la tendencia en otoño-invierno. ¿Y tú wapa con cuál de todos los prints te quedas?

Recordemos que Dua Lipa es embajadora de la marca deportiva Puma. La reconocida artista a través de esta marca, ayudará a inspirar a las mujeres, transmitirles confianza, alegría y valentía. Dua, no solo es una poderosa influencia para las mujeres, sino que también ha sido defensora de crear conciencia sobre los problemas de la mujer y la igualdad de género. Es por eso que este 2021, ella será la cabeza de la campaña: "She Moves US", buscando así la conexión a través del deporte y la cultura.