Dua Lipa se deja teñir el cabello por su novio y su resultado es increíble

Dua Lipa se sumó a la lista de celebridades que optaron por experimentar con su cabello estos días de confinamiento. La cantante sucumbió a la tentación y usó un tinte color rosa para renovar su look.

El encargado de este cambio de look no fue un especialista de belleza sino su pareja Anwar Hadid, hermano de Bella y Gigi Hadid. Ambos pasan juntos la cuarentena en Londres y, al parecer, no resistieron al juego del peluquero.

Dua Lipa tiñe su cabello de rosa en cuarentena

La cantante de New rules eligió para su melena el color que ya apunta a convertirse en tendencia pues celebridades como Hillary Duff, Miley Cyrus y hasta Ricky Martin se atrevieron a utilizarlo.

Antes de este cambio de look Dua Lipa conservaba el tono base de su cabello, pero con un degradado rubio de medios a puntas. Un estilo que había mantenido por mucho tiempo hasta ahora que se atrevió a renovar su color.

Mientras Dua trabaja y afina detalles sobre su nueva producción musical, decidió tomarse un tiempo para divertirse con su melena. Aunque pueda parecer descabellado dejó que su novio le toque la melena aunque este tono rosa pastel solo cubrió unos mechones de la parte superior de su cabeza y no toda su melena.

Muchas parejas en redes sociales han compartido los resultados que han logrado en las cabelleras de sus novios o novias. Y Dua Lipa y Anwar Hadid no fueron la excepción. ¿Y tú wapa te animarías a teñir tu cabello de rosa? O, mejor aún ¿confías en tu pareja para cumplir esa misión a carta cabal?