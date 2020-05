¿Tik Tok y looks? Estas son las mejores canciones para hacer videos de outfits

Durante estos días de confinamiento, las redes sociales se han convertido en nuestras mejores amigas y la fiebre de Tik Tok seguro que ya invadió a tu grupo de amigas y puede que incluso tú ya estés haciendo tus propios videos.

Sin embargo, si también eres una amante de la moda, seguro estás haciendo algunos vídeos con looks o outfits, pero que mejor que una buena canción para un gran video, así que aquí te compartimos las mejores canciones para tus Tik Tok's de moda. Toma nota.

Dripessha

Esta es una canción para cuando extrañamos vestirnos con diversos looks para diferentes días de la semana y que probablemente no estemos haciendo durante la cuarentena. 'Dripeesha' de Todrick Hall es la canción que esperas.

Wow

Si extrañas mucho arreglarte para salir con amigas, tu chico o cualquier otro plan de noche estamos seguras que esta canción será la excusa ideal para vestirse así y disfrutar de grabar un tik tok.

No Face No case

Si tienes demasiados looks que quieres que el mundo vea de ti, 'No Face No Case' de Vinny West es el tema base para crear un Tik Tok lleno de color y estilo. Aunque es una versión que normalmente se hace con la pareja, es momento de ponerte creativa y grabarlo con mamá o con tus hijos o sobrinos.

I Like Shoes

Para las amantes de los zapatos, esta es la canción de Tik Tok que es perfecta para deslumbrar con todos tus pares. Así que es momento de organizar todos los zapatos que tengas por categorías, Zapatillas, stilettos, botines y demás. Tu momento ha llegado.

Ya lo sabes wapa, si tú también no pudiste resistir a la fiebre del tik tok, estamos convencidas que estas canciones te animarán a crear más de un video y disfrutar de la moda y tus días de confinamiento de forma más divertida.