¡Un mismo outfit, distinta talla! Amigas rompen estereotipos en la moda

No es un secreto que solemos etiquetar por el físico y la forma de vestir a las personas, por eso estas dos amigas nos dan un ejemplo al romper estereotipos al compartir un mismo outfit, pero cada una con su estilo y talla.

Estas jóvenes que residen en la ciudad de Nueva York, se llaman Denise Mercedes y María Castellanos, se dieron el trabajo de armar looks para crear un challenge de nombre “style not size” que quiere decir el estilo no tiene talla, que consiste en vestir el mismo atuendo mostrando como luce igual de fabuloso en cualquier tipo de cuerpo.

En una industria donde los certámenes de belleza nos vendieron el 90-60-90 y las pasarelas de distintas marcas muestras cuerpos súper delgados, es una verdadera rebeldía mostrar siluetas reales en la moda.

Así que te dejamos algunos de los outfits que compartieron este par de amigas y que se volvió viral en las redes sociales. Las jóvenes subieron un video a Tik Tok con casi 15 looks donde ambas usaban prendas similares.

Jeans con transparencias

Las transparencias se volvieron tendencias desde hace temporadas atrás, no solo en vestidos, sino también en blusas. La combinación de jeans con esta pieza da como resultado un atuendo chic.

Short de ciclista

Los looks con shorts se volvieron de moda gracias a Kim Kardashian, sobre todo en colores nude.

Blanca y negro

Los básicos son importantes en el clóset de cada chica porque nos ayuda a crear outfits salvavidas.

Así que, recuerda wapa, no dejes que la moda te use, sino al revés.