Accesorio para proteger el cabello y verte a la moda

La mayoría de mujeres tienen una pashmina entre sus prendas que pueden complementar un outfit de manera fenomenal, ya sea como un cinturón o a manera de bufanda, pero en esta ocasión te contamos cómo lo puedes transformar en un turbante y tener un look de Carrie Bradshaw.

Si bien el usar un turbante pertenece a un estilo más oriental, cada vez lo utilizan más las chicas no solo para recoger el cabello, sino también por temas estéticos. El pañuelo suele darle un aire más fresco hasta los atuendos más serios, resaltando la parte superior del cuerpo. Este accesorio suele contrastar con el resto de prendas

¿Cómo hacer un turbante paso a paso?

Primero dóblalo por la mitad, de manera que tengas un triángulo. Luego lo colocas alrededor de la cabeza, la punta tiene que formar un triángulo que debes dejar caer sobre tu rostro. Lo siguiente es que unas puntas de la pashmina, y haz un nudo con ellos en la parte delantera. La punta que aún no hayas agarrado colócala hacia atrás, escondiendo por detrás el nudo.

Ahora, coge una vez las puntas llevándolas hacia atrás, vuelve a hacer un nudo. Finalmente, solo tienes que ocular las puntas del nudo debajo del pañuelo. No lo dudes e intenta con algún pañuelo que tengas en casa. ¡Te encantará el resultado!

Como ves no es tan difícil presumir un turbante para protegerte el cabello, ahora que no debemos exponernos tanto al ambiente. Si bien no es un casco de bioseguridad es una manera sencilla de protegerte cuando salgas a hacer las compras puntuales para el hogar.

Este un truco sencillo que también te resguardará del frío. También lo puedes adornar con broches y otros detalles.