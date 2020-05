¿Vestidos que elevan el ánimo? Descubre la moda optimista

Así como los colores de las prendas nos pueden ayudar a levantar nuestro ánimo, pues los estampados de los vestidos también. Para empezar esta prenda del clóset femenino es muy especial. Algunos han hecho historia, como los vestidos rojos de Meghan Markle, la reina Letizia, Nicole Kidman, entre otros personajes.

Otros se han vuelto en el invitado ideal para todos los tiempos, y algunas elecciones los compartes con tu pareja. La influencer de moda Mery Turiel retó a su novio a copiar sus atuendos y nos alegró el día con un post que demuestra todo el arte del arte boho chic.

Si bien estamos metimos metidas en nuestras casas, podemos hacer de nuestra sala una pasarela para animarnos. Elige el vestido que más te guste, da igual si son cortos, largos o midi, si tenemos ganas de color, busquemos estampados, los lunares, flores, de encaje, de gasas o volantes, los que tengas.

Si eres como nosotras que al mal tiempo le pone buena cara, pues definitivamente, es momento de sacar los vestidos más optimistas que tengas.

Vestidos estampados ' para subir el ánimo

¿Cuántas veces has estado baja de ánimo pero te has puesto tus pantalones favoritos, tu camisa oversize con escote y tus tacones y te has sentido la reina del mundo? Pues este milagro también lo consigues con los siguientes vestidos estampados de temporada.

Los vestidos con 'print' más ideales pueden tener un estampado geométrico, de pantera, o de flores, que son los más comunes y los más alegres que encontrarás en nuestras tiendas low cost favoritas.

Los puedes combinar tanto con gabardinas como con chaquetas cortas, más finas, estilo bomber o cazadoras.

La idea es que te saques esos pijamas y le des un cambio a tu outfit, aunque sea para jugar con tus peques a la peluquería o sorprender a tu pareja. Anímate a las mujeres de tu hogar haciendo un desfile de color en tu sala.