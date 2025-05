Sin embargo, la esperanza peruana quedó truncada al no lograr clasificar entre las 40 finalistas. Según la cuenta oficial del certamen, Staisy Huamansisa no avanzó a las instancias finales, quedando fuera del Top 40 en esta edición número 72 del concurso mundial.

La peruana Staisy Huamansisa no logró posicionarse entre las representantes de América y El Caribe que avanzaron a la siguiente ronda, siendo superada por candidatas de países como Argentina, Brasil, República Dominicana, Haití, Jamaica, Panamá, Martinica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

Desde hace días, Huamansisa se encontraba en India participando en las pruebas preliminares del certamen. Aunque no logró ingresar entre las finalistas, destacó por su esfuerzo y actitud. “Confío en todo lo que he trabajado, en mis valores y en lo que represento”, expresó antes del evento. Tras conocerse los resultados, los mensajes de apoyo no tardaron en llegar, especialmente por su deslumbrante desfile, donde brilló con un vestido mágico digno de reina.